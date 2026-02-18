Paganini consiglia la Juve | La partita contro il Galatasaray ha confermato una cosa Se vuole tornare ad alti livelli bisogna fare questo

Paganini ha commentato la sconfitta della Juve contro il Galatasaray, sottolineando che serve un cambio di marcia. Secondo l’ex calciatore, la squadra deve migliorare la fase offensiva e rafforzare la difesa per tornare ai livelli di prima. Ha indicato che i bianconeri devono investire in nuovi giocatori e aumentare l’intensità degli allenamenti. Paganini ha anche ricordato che senza questa svolta sarà difficile competere in ambito internazionale. La Juventus ora deve decidere come affrontare le prossime partite.

Paganini ai microfoni di TMW Radio ha parlato della Juve andando a consigliare anche i bianconeri su come muoversi in futuro. Le dichiarazioni. L'analisi post-partita della debacle turca non accenna a placarsi, e tra le voci più autorevoli che hanno cercato di spiegare le ragioni del crollo bianconero c'è quella di Paolo Paganini. Il giornalista, intervenuto ai microfoni di TMW Radio per fare il punto sulla situazione tecnica e societaria del club, ha tracciato un quadro impietoso che parte da lontano, individuando responsabilità precise nella costruzione della rosa durante le ultime sessioni di trattative. Roma, la partita contro la Juventus ha confermato una cosa. E Gasperini lo ha ribadito anche nel post partita Roma, la partita contro la Juventus ha evidenziato alcune criticità che la squadra dovrà affrontare nel proseguo della stagione. Koopmeiners dopo Galatasaray Juve: «Non possiamo prendere cinque gol. La doppietta? Mi sento bene in questa posizione. Al ritorno bisogna fare una cosa» Koopmeiners si è espresso dopo la sconfitta contro il Galatasaray, sottolineando che la squadra non può permettersi di incassare cinque gol in una partita. Paganini: 'La Juve sta pagando un mercato estivo sbagliato' Paganini: Situazione Vlahovic cambiata con Spalletti. La Juve paga un mercato sbagliato in estate. Paganini: La Juve, se vuole tornare ad alti livelli, deve fare… Paolo Paganini ha parlato a Tmw Radio nel corso della trasmissione Maracanà soffermandosi sulla gara disputata ieri dalla Juventus. Paganini: Situazione Vlahovic cambiata con Spalletti. La Juve paga un mercato sbagliato in estate Ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato il giornalista Paolo Paganini.