Caltanissetta giovani portano i partigiani in via con un gesto di fiori

A Caltanissetta, alcuni giovani dell'Unione Giovani di Sinistra si sono recati nelle vie dedicate ai partigiani per deporre dei fiori sulle targhe commemorative. L'iniziativa si è svolta in mattinata, coinvolgendo un gruppo di ragazzi che hanno reso omaggio ai protagonisti della Resistenza. L'atto è stato documentato da alcune foto e ha visto la partecipazione di pochi presenti nel rispetto delle norme di sicurezza.

? Cosa sapere I giovani dell'Unione Giovani di Sinistra depongono fiori sulle targhe dei partigiani a Caltanissetta.. L'iniziativa del 25 aprile mira a collegare la memoria storica ai diritti democratici attuali.. I membri di Unione Giovani di Sinistra e Sinistra Italiana Caltanissetta hanno percorso le strade della città per deporre dei fiori sui cartelli stradali dedicati ai partigiani e alle vittime del nazi-fascismo in occasione del 25 aprile. L’iniziativa, nata per onorare il giorno della Liberazione, ha l’impegno diretto di Andrea Salvatore Alcamisi, segretario del circolo locale Enrichetta Casanova Infuso, insieme a Marco D’Amico, Nicolò Capobianco e Paolo Manta, tutti legati all’Unione Giovani di Sinistra.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caltanissetta, giovani portano i partigiani in via con un gesto di fiori Notizie correlate Memoria condivisa: il gesto di La Russa tra partigiani e caduti di SalòDurante il recente Salone del mobile a Milano, la riflessione sulla memoria storica ha assunto toni inediti quando La Russa ha espresso il desiderio... Leggi anche: Tram deragliato, ragazze portano fiori sul luogo dell'incidente