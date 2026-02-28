Due giovani donne hanno posato dei fiori sul marciapiede vicino al punto in cui, nel pomeriggio di venerdì 27 febbraio, un tram della linea 9 è uscito dai binari. Accanto a loro ci sono altri due mazzi di fiori lasciati nel luogo dell'incidente. La scena si è svolta sul lato della strada dove si è verificato il deragliamento del tram.

Due ragazze hanno deposto un mazzo di fiori accanto ad altri due bouquet. I fiori sono stati deposti sul marciapiede vicino al luogo dove, nel pomeriggio di venerdì 27 febbraio, un tram della linea 9 ha deragliato dai binari.

© Ilgiorno.it - Tram deragliato, ragazze portano fiori sul luogo dell'incidente

Milano, tram deragliato: i soccorsi sul luogo dell'incidenteUn tram della linea 9 di Milano è deragliato nel pomeriggio in viale Vittorio Veneto, non lontano dal centro, provocando almeno un morto e 39 feriti,...

Tram deragliato a Milano, il sindaco Sala sul luogo dell'incidenteBeppe Sala sul luogo dell’incidente che a Milano ha provocato almeno un morto e 39 feriti.

La paura dei passanti vicino al tram deragliato: Velocissimo in curva, sembrava una bombaHo sentito un fischio, un rumore stridente. E ho visto il tram entrare velocissimo in curva tanto che si è quasi ribaltato, ha colpito l’albero e poi è entrato dentro al ristorante giapponese, che ha ... milano.repubblica.it

Tram deragliato a Milano, due morti e 48 feriti. L’autista ammette di aver avuto un maloreMilano, 27 febbraio 2026 (Foto Stefano Porta/LaPresse) Un bilancio pesantissimo, di due morti e ... msn.com