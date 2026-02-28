Tram deragliato ragazze portano fiori sul luogo dell' incidente
Due giovani donne hanno posato dei fiori sul marciapiede vicino al punto in cui, nel pomeriggio di venerdì 27 febbraio, un tram della linea 9 è uscito dai binari. Accanto a loro ci sono altri due mazzi di fiori lasciati nel luogo dell'incidente. La scena si è svolta sul lato della strada dove si è verificato il deragliamento del tram.
Due ragazze hanno deposto un mazzo di fiori accanto ad altri due bouquet. I fiori sono stati deposti sul marciapiede vicino al luogo dove, nel pomeriggio di venerdì 27 febbraio, un tram della linea 9 ha deragliato dai binari.
Milano, tram deragliato: i soccorsi sul luogo dell'incidenteUn tram della linea 9 di Milano è deragliato nel pomeriggio in viale Vittorio Veneto, non lontano dal centro, provocando almeno un morto e 39 feriti,...
Tram deragliato a Milano, il sindaco Sala sul luogo dell'incidenteBeppe Sala sul luogo dell’incidente che a Milano ha provocato almeno un morto e 39 feriti.
La paura dei passanti vicino al tram deragliato: Velocissimo in curva, sembrava una bombaHo sentito un fischio, un rumore stridente. E ho visto il tram entrare velocissimo in curva tanto che si è quasi ribaltato, ha colpito l’albero e poi è entrato dentro al ristorante giapponese, che ha ... milano.repubblica.it
Tram deragliato a Milano, due morti e 48 feriti. L’autista ammette di aver avuto un maloreMilano, 27 febbraio 2026 (Foto Stefano Porta/LaPresse) Un bilancio pesantissimo, di due morti e ... msn.com