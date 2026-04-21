Durante il Salone del mobile a Milano, un politico ha manifestato l’intenzione di ripetere i propri gesti di omaggio sia ai partigiani che ai caduti della Repubblica Sociale durante le celebrazioni del 25 aprile. Questa dichiarazione ha suscitato attenzione e discussioni tra chi si occupa di memoria storica, coinvolgendo diversi gruppi e opinioni pubbliche. La vicenda ha riacceso il dibattito sull’interpretazione e il rispetto delle ricorrenze legate alla storia italiana.

Durante il recente Salone del mobile a Milano, la riflessione sulla memoria storica ha assunto toni inediti quando La Russa ha espresso il desiderio di ripetere i propri gesti di omaggio sia ai partigiani che ai caduti della di Salò durante le celebrazioni del 25 aprile. Il presidente del Senato ha condiviso un ricordo personale legato al periodo in cui ricopriva la carica di ministro della Difesa, sottolineando come tali azioni fossero motivate da un senso di rispetto verso chi ha perso la vita nei conflitti, indipendentemente dall’appartenenza politica. Il gesto privato tra i monumenti e il Campo X. La proposta di una memoria condivisa nasce da un’esperienza vissuta direttamente dal vertice del Senato nei luoghi della memoria milanese.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Memoria condivisa: il gesto di La Russa tra partigiani e caduti di Salò

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