Carnevale di Cento verso il finale Emozioni colori e ritmo tra i carri E la giuria ha già scelto il vincitore

Il Carnevale di Cento si avvicina alla fine, dopo un weekend ricco di luci e colori. La giuria ha già annunciato il vincitore, scelto tra i carri più creativi e spettacolari. La quarta domenica ha visto sfilare numerosi gruppi, coinvolgendo migliaia di spettatori lungo la via principale. La musica e le coreografie hanno acceso l’entusiasmo del pubblico, che ha applaudito calorosamente. Ora, il fermento cresce in attesa della grande chiusura del festival.

Esplosiva, emozionante, carica, coinvolgente. Sono gli aggettivi che più descrivono la quarta domenica del Cento Carnevale d'Europa, iniziato subito col botto e trasformandosi nella più grande balera d'Italia, con i presentatori Patty Po, Alessandro Ramin, Tasi e i Figli delle Stelle a fare ballare tutto il pubblico sulle note di Romagna mia. Una domenica tra coriandoli e applausi, decisiva perché la giuria ha espresso gli ultimi voti ai cinque carri in gara, consegnando alla storia un altro capitolo di questa grande edizione firmata Manservisi. Vincitore che ora, nel segreto delle buste chiuse, esiste già e sarà scoperto domenica prossima.

