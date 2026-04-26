Calendasco celebra le staffette | sorge il monumento alla ciclista

A Calendasco è stato inaugurato un nuovo monumento dedicato alle staffette partigiane, con un'attenzione particolare alla figura della ciclista Argia Rabaiotti e alle sue compagne. L'evento si è svolto presso il municipio, che ha deciso di rendere omaggio a queste figure attraverso questa cerimonia. La statua rappresenta un momento di riconoscimento pubblico per il ruolo svolto durante il periodo della Resistenza.

? Cosa sapere Il municipio di Calendasco ha inaugurato un monumento alle staffette partigiane Argia Rabaiotti e compagne.. L'opera si aggiunge ai circuiti commemorativi di Borgonovo e Ziano per l'81esimo della Liberazione.. Il municipio di Calendasco ha ospitato la domenica mattina l’inaugurazione di un monumento dedicato ad Argia Rabaiotti, Elena Rabuffi, Paolina Marazzi e Pina Rabuffi, figure chiave delle staffette partigiane durante la lotta per la Liberazione. L’evento, inserito nel percorso commemorativo per l’81esimo anniversario della Liberazione, ha il taglio del nastro di una struttura che raffigura una donna in sella a una bicicletta.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Calendasco celebra le staffette: sorge il monumento alla ciclista Notizie correlate Ventimiglia: sorge il monumento ai 3 marinai caduti nel 1945Questa mattina, sabato 18 aprile 2026, i giardini pubblici Monsignor Tommaso Reggio di Ventimiglia hanno ospitato la cerimonia per l'inaugurazione di... Vinci celebra Leonardo con un monumento. Il 15 aprile l’inaugurazioneVinci (Firenze), 13 aprile 2026 - Vinci celebra l’ingegno, la visione e l’eredità di Leonardo con una giornata ricca di eventi, emozioni e bellezza.