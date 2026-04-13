Vinci celebra Leonardo con un monumento Il 15 aprile l’inaugurazione

Vinci si prepara ad accogliere l’inaugurazione di un nuovo monumento dedicato a Leonardo il 15 aprile. La giornata del 13 aprile segna le fasi finali dei preparativi, con eventi e iniziative che coinvolgono la comunità locale. La città intende onorare la figura di Leonardo attraverso questa installazione, che sarà presentata ufficialmente tra pochi giorni. La cerimonia si svolgerà nel centro storico, attirando visitatori e appassionati.

Vinci (Firenze), 13 aprile 2026 - Vinci celebra l’ingegno, la visione e l’eredità di Leonardo con una giornata ricca di eventi, emozioni e bellezza. Il momento clou sarà l’inaugurazione del monumento a Leonardo da Vinci, opera dello scultore Filippo Tincolini. https:www.lanazione.itvideovinci-una-statua-di-leonardo-in-centro-uhm7emiw Il programma delle celebrazioni. Alle ore 10 al battistero della chiesa di Santa Croce ci sarà l’omaggio alla memoria di Leonardo al fonte battesimale. Alle ore 12,20 al prato dei Salici (via delle Piagge,3) collegamento con la Casa del Made in Italy, in occasione della giornata nazionale del Made in Italy per il lancio della Radiosonda Metereologica Vinciana.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Vinci celebra Leonardo con un monumento. Il 15 aprile l’inaugurazione Leonardo da Vinci, a Palazzo Barolo si celebra il compleanno del Genio: l'evento speciale l'8 aprile (posti limitati)Le intuizioni di Leonardo da Vinci non sono solo disegni polverosi su carta, ma ingranaggi che si muovono e parole che risuonano ancora oggi. Olimpiadi Milano-Cortina 2026: il Castello Sforzesco celebra Leonardo Da Vinci. Ecco le iniziativeMilano, 20 gennaio 2026 – Non solo nel design del Braciere, ma anche attraverso un programma di interventi e iniziative che integra ricerca...