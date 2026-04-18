Ventimiglia | sorge il monumento ai 3 marinai caduti nel 1945

Questa mattina, nei giardini pubblici Monsignor Tommaso Reggio di Ventimiglia, si è svolta una cerimonia per l’inaugurazione di un monumento dedicato a tre marinai francesi. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e cittadini, che hanno assistito alla scopertura della targa commemorativa. Il monumento si trova in una zona centrale della città ed è stato posizionato nel rispetto di un protocollo ufficiale.

Questa mattina, sabato 18 aprile 2026, i giardini pubblici Monsignor Tommaso Reggio di Ventimiglia hanno ospitato la cerimonia per l'inaugurazione di un monumento che onora tre marinai francesi. Il tributo è stato voluto per ricordare il sacrificio compiuto nell'estate del 1945, quando le operazioni di sminamento dell'area portarono alla perdita della vita di tre militari durante la bonifica del territorio dai residui bellici lasciati dalle truppe tedesche. L'atmosfera tra i viali che circondano .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ventimiglia: sorge il monumento ai 3 marinai caduti nel 1945 Notizie correlate Il Monumento ai caduti del mare torna a salutare chi entra nel molo di Porto CorsiniA poche settimane dalla nomina di Ravenna quale prima città italiana capitale del mare 2026, arriva l’evento inaugurale di questa nuova sfida, ovvero... Leggi anche: Sul lungomare di Latina un monumento dedicato ai marinai d’Italia Panoramica sull’argomento A Ventimiglia un monumento per rendere omaggio ai marinai che morirono sminando i giardini ReggioIdeato e inaugurato questa mattina per celebrare e non dimenticare il loro sacrificio nel bonificare l'area nell'estate 1945 ... riviera24.it Ventimiglia, sì al memoriale di confine. Il sindaco: Vedremo dove metterloVentimiglia - Si apre il confronto sul memoriale di confine. Nel pomeriggio di mercoledì, il sindaco Flavio Di Muro ha incontrato il responsabile della struttura territoriale Liguria di Anas Nicola ... ilsecoloxix.it