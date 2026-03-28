Meteo quando arriva il caldo? Altra mazzata | Weekend artico e poi

Secondo le previsioni di 3bMeteo, l’Italia resta sotto l’effetto di una massa d’aria fredda proveniente dall’Artico, che interessa principalmente le regioni adriatiche e meridionali. Nei prossimi giorni, le temperature rimarranno basse e sono attese condizioni di tempo instabile, con possibili raffiche di vento e precipitazioni. Dopo questo periodo, è previsto un ritorno a temperature più elevate, ma con un nuovo fronte in arrivo.

Secondo le ultime previsioni meteo di 3bMeteo, l'Italia si trova ancora sotto l'influenza di una massa d'aria fredda di origine artica che continua a condizionare il tempo soprattutto sulle regioni adriatiche e meridionali. “La perturbazione – spiegano gli esperti sul sito – continuerà a farsi sentire anche nella giornata di sabato 28 marzo, seppur con effetti più attenuati e concentrati sulle stesse aree già colpite nelle ultime ore”. In particolare, tra Abruzzo e Puglia sono attese ancora “piogge e nevicate a quote basse per il periodo”, mentre il resto della Penisola potrà beneficiare di condizioni più stabili. Sabato tra instabilità al Sud e sole al Nord La giornata di sabato vedrà un'Italia divisa in due. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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