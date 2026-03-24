Tifosi di Chelsea e Strasburgo hanno manifestato contro la gestione della società BlueCo, proprietaria di entrambe le squadre. In Francia, alcuni supporter hanno organizzato una marcia di protesta a Londra, mentre nel frattempo la holding ha manifestato interesse anche per il River Plate, squadra argentina. La situazione ha suscitato attenzione tra gli appassionati e gli osservatori del calcio europeo e sudamericano.

Londra-Strasburgo-Buenos Aires. Non è una nuova linea area di una compagnia low cost ma un intreccio affaristico-calcistico che lega tre club tra Inghilterra, Francia e Argentina. Ma senza offese per i francesi dello Strasburgo di mezzo ci sono due società che hanno fatto la storia del calcio europeo e mondiale come il Chelsea e il River Plate. E’ una storia piena di paradossi: il primo riguarda lo Strasburgo, il club francese dal punto di vista calcistico sta attraversando il momento più bello degli ultimi quarant’anni. Ma la tifoseria è sul piede di guerra perché la proprietà tratta lo Strasburgo come la succursale del Chelsea. Tutto è iniziato nel giugno del 2023 quando la BlueCo – holding che fa capo al business man americano Tod Boehly – è diventata proprietaria anche dello Strasburgo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Strasburgo e River Plate succursali del Chelsea: la rivolta dei tifosi in Francia e Argentina

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