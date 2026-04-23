Calciomercato Inter LIVE | il rinnovo di Calhanoglu torna di moda Jones

Su Inter News 24 viene aggiornato in tempo reale il calciomercato della squadra, con notizie su rinnovi di contratti e possibili ritorni di calciatori. Tra le trattative più recenti, si parla di un accordo imminente con il centrocampista turco e di un possibile ritorno di un difensore che aveva lasciato la squadra. Gli incontri tra le parti coinvolte continuano e si attendono sviluppi nelle prossime settimane.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. Ultimissime calciomercato Inter – GIOVEDI’ 23 APRILE.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: il rinnovo di Calhanoglu, torna di moda Jones Notizie correlate Calciomercato Inter LIVE: pronto il tutto per tutto su Vicario, torna di moda il nome di Curtis Jonesdi Redazione Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Calciomercato Inter LIVE: Incontro in programma per il rinnovo di CalhanogluMercato Inter, Moretto avverte sul futuro del giovane Stankovic: «L’Atletico Madrid è rimasto impressionato. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Bastoni via dall'Inter? Il ds Ausilio fa chiarezza; Calciomercato Inter, rivoluzione centrocampo, Calha punto fermo: le novità; Inter-Como, dove vederla in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Calciomercato Inter: quanto costa Palestra e perché il futuro di Dumfries è in bilico. Calciomercato Inter, primo acquisto: Accordo raggiuntoIl mercato dell'Inter segue Muharemovic: accordo col difensore bosniaco, ora si tratta con il Sassuolo (anche per Kone). Juve alla finestra ... interlive.it Calhanoglu resta all’Inter, ma il rinnovo è complicato: ecco perchéCalhanoglu e il rinnovo con l'Inter. Il focus di Calciomercato.it sul futuro del regista nerazzurro decisivo per lo Scudetto di Chivu ... calciomercato.it #Inter su #Vicario, #Martinez paga i ritardi [Tuttosport] #calciomercato calciomercato.com/liste/inter-su… x.com Calciomercato Inter L’ultima idea dei nerazzurri - facebook.com facebook