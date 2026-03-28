L’Inter ha ripreso a seguire con attenzione Moussa Diaby, l’esterno francese considerato un obiettivo prioritario nel mercato estivo. La società nerazzurra valuta questa operazione come una possibile modifica all’organico offensivo, mentre il tecnico analizza le variazioni tattiche che potrebbe apportare con l’arrivo del giocatore. La trattativa è in fase di valutazione e non sono stati ancora definiti dettagli ufficiali.

Inter News 24 Calciomercato Inter, i nerazzurri puntano con decisione sull’esterno francese Diaby per trasformare l’assetto offensivo della squadra. Il volto della compagine milanese nella prossima stagione potrebbe subire una metamorfosi profonda, sia nell’interpretazione del gioco che negli interpreti in campo. La dirigenza di Viale della Liberazione è al lavoro per assecondare le richieste di Cristian Chivu, desideroso di inserire in rosa elementi con caratteristiche tecniche specifiche. In cima alla lista dei desideri dei nerazzurri brilla il nome di Moussa Diaby, l’esterno offensivo francese che già a gennaio era stato vicinissimo a vestire la maglia della Beneamata. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter, Moussa Diaby torna di moda: Chivu riflette sulla possibile rivoluzione tattica

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