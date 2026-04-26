Calciomercato Inter LIVE | sfuma definitivamente la suggestione Nico Paz

Sul sito dedicato al calciomercato dell’Inter, vengono aggiornate in tempo reale le trattative, le indiscrezioni e gli accordi conclusi. Recentemente, la possibilità di ingaggiare Nico Paz è stata ufficialmente esclusa, segnando una svolta nelle operazioni di mercato dei nerazzurri. Gli ultimi incontri e le trattative in corso vengono monitorati costantemente, offrendo ai tifosi un quadro chiaro sugli sviluppi della sessione estiva.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. Ultimissime calciomercato Inter – DOMENICA 26 APRILE Calciomercato Inter, sfuma definitivamente Nico Paz: comunicazione del Real Madrid al Como.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: sfuma definitivamente la suggestione Nico Paz Frattesi MI PREOCCUPA ||| INTER, Le Cessioni Per il Colpo NICO PAZ Notizie correlate Calciomercato Inter, sfuma definitivamente Nico Paz: comunicazione del Real Madrid al Comodi Alberto PetrosilliCalciomercato Inter, il Real Madrid ha deciso di attivare la clausola di riacquisto per Nico Paz: sfuma definitivamente la... Calciomercato Inter LIVE: suggestione Nico Paz, Perrone obiettivo concreto a centrocampodi Redazione Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Inter, idea Mastantuono se sfuma Nico Paz? Operazione da 50 milioni; Calciomercato Inter sfuma definitivamente la suggestione Pellegrini a zero? Cosa sta succedendo; Calciomercato Sassuolo LIVE oggi: l'Inter ha l'accordo con Muharemovic; Calciomercato Inter, sfuma definitivamente la suggestione Pellegrini a zero? Cosa sta succedendo. Calciomercato Inter news | Cristian Chivu blindato da Marotta: il rinnovo è vicino (oggi 18 aprile 2026)Calciomercato Inter news, oggi 18 aprile 2026: Cristian Chivu blindato dal presidente Marotta, il rinnovo di contratto del mister è una formalità. ilsussidiario.net Inter, sfuma Andrej Vasiljevic: all'Amburgo dal MTK BudapestNiente Inter per Andrej Vasiljevic. L'attaccante del MTK Budapest ha accettato l'offerta dell'Amburgo, che investe 1,5 milioni di euro (più un altro milione di bonus e una percentuale sulla futura ... calciomercato.com #Darmian in scadenza seguito da #Torino e #Monza. #calciomercato #inter - facebook.com facebook #Inter su #Vicario, #Martinez paga i ritardi [Tuttosport] #calciomercato calciomercato.com/liste/inter-su… x.com