Calcio Serie C Orvietana sconfitta immeritata Seravezza passa tra le proteste
Questa sera, l’Orvietana perde 1-0 contro il Seravezza in una partita che i padroni di casa sentono di aver meritato di più. La rete decisiva arriva nel secondo tempo, mentre i tifosi locali protestano per alcune decisioni arbitrali che hanno sollevato discussioni. La squadra di casa spinge nel finale, ma non riesce a trovare il pareggio.
ORVIETANA 0 SERAVEZZA 1 ORVIETANA: Formiconi; Paletta, Berardi, Mauro, Sforza (64’ Ricci), Lobrano, Arsenijevic (74’ Citarella), Simic (77’Tilli), Barbini (87’ Tronci), Caon, Nhaga (54’ Marchegiani). All.: Pascali SERAVEZZA: Lagomarsini; Mosti, Mannucci, Bajic, Mannelli, Bedini (93 Della Riva), Muhic (74’Pani), Fabri, Pucci (84 Fiore), Fontanarosa (60’Vanzulli), Lepri (80’Camarlinghi). All Masitto. Arbitro: Copelli di Mantova (Serusi-Tuligi). Rete: 46’pt Mannucci. ORVIETO – E’ stato premonitore il pensiero espresso venerdì dall’allenatore Pascali: "Le partite si preparano ma contro gli episodi c’è poco da insegnare". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Approfondimenti su Orvietana Seravezza
La beffa casalinga nel secondo tempo. Orvietana, l’ennesima sconfitta apre la crisi. Un punto in quattro partite, passa pure l’Altopascio
Calcio Serie D. Il Poggibonsi cerca la prima gioia. Ostacolo Orvietana. Gamma e Borri: "Vogliamo risollevare le sorti dell’annata»
Ultime notizie su Orvietana Seravezza
Argomenti discussi: Serie C e dilettanti, i risultati di tutte le partite; Serie D mercato. Rinforzo per la mediana dell'Orvietana!; Orvietana, Citarella al fotofinish. Se ne va Herrera; Ghiviborgo v Orvietana (25/01/2026).
Orvietana, Citarella al fotofinish. Se ne va HerreraL’Orvietana Calcio è lieta di annunciare l’arrivo di Francesco Citarella (nella foto di Walter Nobili, Taranto FC), centrocampista classe 2003, nuovo rinforzo per la mediana biancorossa. Reduce dall’e ... orvietosport.it
Francesco Citarella è un nuovo giocatore biancorosso, saluta Eric HerreraL'Orvietana Calcio è lieta di annunciare l’arrivo di Francesco Citarella (nella foto di Rebecca Animobono), centrocampista classe 2003, nuovo ... orvietonews.it
Calcio / Serie D - Una squadra toscana ha firmato davvero l'impresa "impossibile" - facebook.com facebook
Calcio, serie C. I Lupi attendono il Pontedera @sscampobasso in campo alle 17:30 contro l'ultima della classe. Mancheranno il portiere Tantalocchi e Gala @TgrRai #IoSeguoTgr x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.