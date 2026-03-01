L'Orvietana si prepara a sfidare il Camaiore nella prossima partita di serie D, con l’obiettivo di sfruttare al meglio l’eredità ricevuta dopo aver battuto la capolista. La squadra cerca di mettere in campo tutta la determinazione possibile per affrontare l’avversario. I giocatori sono concentrati e pronti a scendere in campo per questa sfida importante.

ORVIETO – Il desiderio è quello di spendere subito parte dell’eredità pervenuta con la vittoria sulla capolista. Il Camaiore, per quanto successo all’andata e per il trend avuto nel periodo recente sembrerebbe alla portata se, nella casella sconfitte in casa dell’Orvietana c’è un 9, non proprio il massimo della goduria. Enrico Broccatelli, tecnico storico nel club biancorosso, adesso vice di Pascali, inquadra così la gara: "Riguardo la sostanza dell’eredità sarà meglio esprimersi dopo la partita. Grosseto ha, comunque, significato molto per il morale, la fiducia, l’autostima dei ragazzi. Appaiono più responsabilizzati e può essere un segnale visibile della giustezza del percorso intrapreso". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio serie d. Orvietana, c’è l’ostacolo Camaiore

Calcio Serie C. Orvietana, sconfitta immeritata. Seravezza passa tra le protesteORVIETANA 0 SERAVEZZA 1 ORVIETANA: Formiconi; Paletta, Berardi, Mauro, Sforza (64’ Ricci), Lobrano, Arsenijevic (74’ Citarella), Simic (77’Tilli),...

Leggi anche: Calcio serie D: sconfitta di misura in casa (0-1). L’Orvietana non morde e scivola al "Muzi» . Il Montevarchi firma il colpaccio nella ripresa

Tutto quello che riguarda Calcio serie

Temi più discussi: Tabellino partita Grosseto 1912 vs Orvietana Calcio; Serie D: l’Orvietana sbanca Grosseto. Il derby sorride al Trestina e il Foligno scivola in casa; Serie D, girone E e girone D: tutti i risultati, la classifica completa e le partite del prossimo turno; Grosseto, le immagini della sconfitta quasi indolore con l’Orvietana.

Calcio serie D. Pascali esalta l’Orvietana: È stata una vera impresa»Cosa vuoi di più che una vittoria in casa della capolista che, tra le mura amiche, non perdeva da un mese? Per info chiedere all’ Orvietana. L’1-0 conquistato allo Zecchini è ossigeno per la classific ... lanazione.it

Calcio Serie D L’Orvietana esonera Rizzolo, al suo posto Niccolò PascaliORVIETO - Cambio in panchina nel girone E di serie D. L’Orvietana ha ufficializzato l’esonero del tecnico Antonio Rizzolo dopo il ko di Siena che ha lasciato i biancorossi al quartultimo posto con 20 ... lanazione.it

Calcio, Serie D: gli highlights di Reggina 1914 - Sancataldese - facebook.com facebook

Calcio Serie B: Modena-Padova 1-2. Grazie a una prova di grande compattezza i biancoscudati ritrovano la vittoria dopo due turni e salgono a cinque punti dalla zona playout. x.com