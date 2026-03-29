Serie D | inizio ore 15 Il Sasso Marconi in versione export C’è il Cittadella per risalire ancora

La partita di Serie D è prevista per le 15. Il Sasso Marconi affronta il Cittadella in una sfida che si presenta come un'occasione per migliorare la posizione in classifica. La squadra ha recentemente vinto in casa contro il Tuttocuoio, che era già retrocesso, un risultato che ha portato tre punti e rafforzato la fiducia.

La vittoria casalinga centrata domenica scorsa contro il già retrocesso Tuttocuoio ha rappresentato un autentico toccasana per il Sasso Marconi di Carlo Alberto Bertone. Grazie a quel fondamentale successo – arrivato in rimonta – il team gialloblù ha ritrovato una vittoria che mancava dalla prima giornata di ritorno (3-1 al Sangiuliano City) e che gli ha permesso di agganciare la Correggese al sestultimo posto a quota 27. La strada verso la salvezza è ancora lunga, ma l’arrivo del nuovo tecnico sembra aver prodotto i frutti sperati come dimostrato dai quattro punti raccolti nelle ultime due partite. E’ vero, il calendario ha agevolato il... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie D: inizio ore 15. Il Sasso Marconi in versione export. C’è il Cittadella per risalire ancora Articoli correlati Serie D: ore 14,30. Ll Sasso Marconi ospita la Correggese e punta sulla spinta del ’Carbonchi’E’ atteso da un fondamentale crocevia della stagione il Sasso Marconi di Franco Farneti. Serie D: Piacenza a Sasso Marconi, sfida cruciale per riaccendere la classifica e inseguire il vertice.Piacenza a Sasso Marconi, la Serie D cerca una reazione immediata Domenica alle 14. Una raccolta di contenuti su Sasso Marconi Temi più discussi: Partita Sant'Angelo vs Sasso Marconi; Campionato Under 19, le designazioni della 27ª giornata; Riscatto Sasso e Progresso devono correre; Serie D, girone D. Vittoria fondamentale per il Sasso Marconi. Riscatto Sasso e Progresso devono correreSerie D Ore 14,30: al Carbonchi i gialloblù trovano il fanalino Tuttocuoio. Più difficile il compito dei rossoblù: c’è il blasonato Piacenza . msn.com Serie D, una classifica disperata. Tuttocuoio, non basta la speranza. Il Sasso Marconi mette la frecciaSASSO MARCONI 2 TUTTOCUOIO 1 SASSO MARCONI: Celeste, Barattini, Montanaro, Bonfiglioli, Gobbo, Cinquegrana, Armaroli, Galassi, Leonardi, Matta, Marra. All. msn.com Sasso Marconi Channel . Sasso Marconi Channel · Original audio. - facebook.com facebook