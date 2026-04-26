Calcio Serie D La Folgore delle riserve A Brusaporto per dovere

Dopo aver festeggiato la promozione domenica e aver trascorso tutta la notte in celebrazione, i giocatori della Folgore Caratese sono tornati ad allenarsi mercoledì pomeriggio. Hanno avuto un giorno in più di riposo rispetto al previsto e si sono presentati al campo in vista della partita di oggi contro il Brusaporto. La squadra si prepara quindi alla trasferta in Serie D con una sessione di allenamento programmata nel primo pomeriggio.

Dopo la festa promozione di domenica proseguita tutta la notte, i giocatori della Folgore Caratese hanno avuto un giorno in più di riposo, ripresentandosi al campo nel pomeriggio di mercoledì per la ripresa degli allenamenti in vista della trasferta di oggi sul campo del Brusaporto. In pratica una amichevole di fine stagione visto che i bergamaschi nutrono residue speranze di centrare i playoff che, vale la pena ricordarlo sempre, non mettono in palio praticamente nulla di concreto. Non è da escludere che visto il risultato raggiunto, mister Belmonte utilizzi chi in questa stagione ha avuto meno spazio. Arbitra Coppola di Castellamare di Stabia.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Calcio Serie D. La Folgore delle riserve. A Brusaporto per dovere Notizie correlate Leggi anche: Calcio Serie D. Folgore, ultimo ostacolo con la Casatese: stadio esaurito Calcio Serie D. La capolista Folgore teme sorprese nella tana della LeonNei due anticipi di ieri nel girone B di Serie D spicca la vittoria per 2-0 del ChievoVerona sul Breno. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Scheda squadra San Marino Calcio; Serie C 2026-2027, le squadre promosse dalla Serie D; Scheda squadra Corte Calcio; Scheda squadra Calcio Avola 1949. D Club, si parte: i tifosi votano i protagonisti della Serie D 2025/2026D Club: torna il sondaggio per votare i migliori interpreti della stagione 2025/2026 del campionato di Serie D ... corrieredellosport.it Dove vedere Torino-Inter, Milan-Juventus e le altre partite di oggi in serie ALa 34ª giornata di serie A prosegue con l'incrocio tra Torino e Milano e con le sfide Fiorentina-Sassuolo e Genoa-Como ... corriere.it CALCIO SERIE C Grande prova della squadra bellunese. Consiglio neutralizza una palla gol ospite, ma è Vacca a sprecare praticamente a porta vuota nel finale - facebook.com facebook Calcio Serie B: Venezia-Empoli 2-0. I lagunari dominano per tutta la partita. Con due gol nella ripresa mantengono i 3 punti di vantaggio su Monza e Frosinone a due giornate dalla fine del campionato. x.com