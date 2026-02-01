La Folgore, in testa alla classifica, si prepara a giocare in casa contro la Leon. La squadra lombarda si presenta come un avversario difficile, pronta a mettere in crisi i padroni di casa. I tifosi sono in allerta, aspettando di vedere se la capolista riuscirà a mantenere il vantaggio o se la Leon saprà sorprendere. Nel frattempo, nel girone B, il ChievoVerona ha vinto 2-0 contro il Breno, regalando una giornata interessante ai campionati di Serie D.

Nei due anticipi di ieri nel girone B di Serie D spicca la vittoria per 2-0 del ChievoVerona sul Breno. La principale antagonista della Folgore Caratese, dopo un momento di appannamento, sembra avere ritrovato lo smalto e grazie alle due vittorie consecutive risale temporaneamente a -5 dalla capolista. Rallenta invece il Milan Futuro che non va oltre il pareggio (2-2) con lo Scanzorosciate. Vedremo quale sarà la risposta azzurra oggi al derby con la Leon. Due squadre agli antipodi. La Folgore vola indisturbata al primo posto, nel 2026 non ha mai perso (ma anche pareggiato due volte su quattro) mentre la Leon ha vinto una volta e perso tre, subendo due 0-3 contro Milan Futuro e Caldiero, precipitando pericolosamente nella parte destra della classifica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio Serie D. La capolista Folgore teme sorprese nella tana della Leon

Nel prossimo turno di Serie D, la Folgore Caratese si presenta in buona forma a Sondrio, mentre la Leon si prepara alla sfida in Veneto contro il ChievoVerona, un impegno che ha suscitato ampi apprezzamenti.

