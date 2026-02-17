Calcio Promozione | Agrate allunga in testa Frenata del Lesmo il Meda corre verso i playoff

La Speranza Agrate ha conquistato una vittoria importante a Milano, battendo l’Arca grazie a un gol decisivo di Borghi, e questa vittoria le permette di allungare in testa alla classifica del girone D. La squadra di Agrate ha mostrato carattere, nonostante le difficoltà, e ora punta con decisione ai vertici del campionato. Nel frattempo, il Lesmo ha subito una battuta d’arresto, mentre il Meda si avvicina ai playoff con una serie di risultati positivi.

La domenica appena trascorsa potrebbe avere segnato una svolta nel girone D del campionato di Promozione a favore della Speranza Agrate che soffre ma vince a Milano nella tana dell’Arca grazie a un guizzo di Borghi. Sì, perché dietro rallentano tutte a partire dalla più immediata inseguitrice Scarioni che in casa non va oltre l’1-1 con la Casati Arcore, che da quando ha cambiato l’allenatore corre a ritmi da primato. I biancoverdi puntano ai playoff. Continua anche il momento no dell’AC Lissone che sul “neutro” di Lesmo impatta 2-2 contro il Bresso. Dopo lo 0-0 dei primi 45 minuti Cesana e Lucente ribaltano la situazione ma non basta per vincere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Calcio Promozione: Agrate allunga in testa. Frenata del Lesmo, il Meda corre verso i playoff Promozione. Lissone e Agrate ko. Il Meda vince il derby Il derby tra Lissone e Agrate si conclude con la vittoria del Meda, interrompendo le rispettive serie positive. Calcio Promozione. Lesmo a Ponte Lambro non va oltre il pareggio Nel match di Promozione, Lesmo e Ponte Lambro si sono affrontati senza vincitori, terminando con un pareggio 1-1. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Calcio Promozione: Agrate allunga in testa. Frenata del Lesmo, il Meda corre verso i playoff; Promozione gir. B, C e D (MB): il resoconto del turno di oggi. Calcio Promozione: Agrate allunga in testa. Frenata del Lesmo, il Meda corre verso i playoffLa domenica appena trascorsa potrebbe avere segnato una svolta nel girone D del campionato di Promozione a favore della ... ilgiorno.it Calcio Promozione. Agrate e Solaro deluse. Fuori dalla Coppa ItaliaMercoledì nero in Coppa Italia di Promozione per Speranza Agrate e Universal Solaro. Svanisce per entrambe una via alternativa ... ilgiorno.it Calcio (Promozione Girone B): New Città di Chieti Bucchianico-San Vito 83 2-1 (Rete sanvitese, 35’st Matteo Conti su rigore) - facebook.com facebook #Calcio, Promozione. Domenica di follia a Casalbordino #abruzzo #sport x.com