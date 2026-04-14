Calcio Prima e Seconda categoria Alfonsine e Stella Rossa non mollano La Vis Faventia festeggia già

Nel campionato di Prima e Seconda categoria, Alfonsine e Stella Rossa continuano a competere con costanza, mentre la Vis Faventia ha già festeggiato una vittoria. Nel girone F di Prima Categoria, il Reno Molinella ha conquistato una vittoria per 3-0 contro il Cotignola, con i gol segnati da Fernandes al decimo minuto del primo tempo, Amadori al trentesimo e Bianchi nella ripresa. La squadra si trova ora a tre turni dalla fine della stagione.

Prosegue la lotta per entrare nei playoff del girone F di Prima Categoria. Non molla il secondo posto il Reno Molinella che vince 3-0 (10’ pt Fernandes, 30’ pt Amadori, 40’ st Bianchi) a Cotignola, praticamente salvo a 3 giornate dal termine. Ma non mollano neppure Only Sport Alfonsine e Stella Rossa Casalborsetti che vincono rispettivamente 2-0 (30’ pt e 25’ st D’Amico) il derby contro il Centro Erika e 3-2 (18’ pt Formigoni (St), 12’ st e 20’ st R. Innocenti (st), 23’ st Onesti, 25’ st Bicaku) a Pontelagoscuro. Le due ravennati restano così assieme al 3º posto con 51 punti, 3 in più del Savarna, a sua volta vittorioso 3-2 (5’ pt Pasi (S), 14’ pt Tamburini, 24’ pt Pasi (S), 23’ st Fancello (S), 35’ st rig.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Calcio Prima e Seconda categoria. Alfonsine e Stella Rossa non mollano. La Vis Faventia festeggia già Prima Categoria. Innocenti lancia la Stella Rossa. Alfonsine a forza treIl favoritissimo Copparo vince 4-0 (28’ pt Scaramelli, 41’ pt e 44’ pt Semiao Granado, 23’ st Cazzadore) a Cotignola e festeggia il successo nel... Prima categoria. Savarna, derby a Fruges. Alfonsine e Stella Rossa in corsa per i playoffIl Real Fusignano gioca una partita chiave della stagione, da vincere assolutamente per avere quanto meno una posizione favorevole ai playout:... https://youtu.be/1w2bg7J0ia4 Calcio Prima Categoria Sardegna 2025/2026 Girone A - 26° giornata Comunale Is Arranas, Tertenia Asd GS Tertenia La Palma Cagliari I nostri Highlights Una produzione Directa Sport Live TV - facebook.com facebook