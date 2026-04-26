Calcio i risultati di Serie A Inter a +10 sul Napoli

Nella giornata 34 della Serie A, la partita tra Torino e Inter si è conclusa con un pareggio 2-2. La classifica vede l’Inter a 10 punti di vantaggio sul Napoli, che si trova al secondo posto. La giornata ha visto anche altre partite che hanno contribuito alla posizione attuale delle squadre in classifica. Nessun cambio di vertice rispetto alle ultime settimane, con l’Inter che mantiene la leadership.

Roma, 26 apr. (askanews) – Questi i risultati e la classifica della 34esima giornata di serie A dopo Torino-Inter 2-2: 34.a giornata Napoli-Cremonese 4-0,Parma-Pisa 1-0; Bologna-Roma 0-2; Verona-Lecce 0-0. Domenica 26 aprile, Fiorentina-Sassuolo 0-0; Genoa-Como 0-2; Torino-Inter 2-2; ore 20.45 Milan-Juventus. Lunedi 27 aprile, ore 18.30 Cagliari-Atalanta; ore 20.45 Lazio-Udinese. Classifica: Inter 79, Napoli 69, Milan 66, Juventus 63, Roma, Como 61, Atalanta 54, Bologna 48, Lazio 47, Sassuolo 46, Udinese 43, Parma 42, Torino 40, Genoa 39, Fiorentina 37, Cagliari 33, Lecce 29, Cremonese 28, Verona, Pisa 18. 35ª giornata – Venerdì 1 maggio, ore 20.🔗 Leggi su Ildenaro.it RISULTATI 28ª GIORNATA DI SERIE A Notizie correlate Leggi anche: Calcio, risultati di serie A, L’Inter a +10 sul Milan Leggi anche: Calcio, risultati Serie A: l’Inter a +9 sul Napoli Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Serie A: vincono Milan, Juventus e Genoa. Cremonese-Torino 0-0. VIDEO; Risultati Promozione Girone B - Puglia; Serie C e dilettanti, i risultati di tutte le partite; Colpo Monza: Birindelli stende il Modena. L'Avellino inguaia il Bari ed entra in zona playoff. RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA | Alcione Milano e Giana Erminio ai Playoff! 38^ giornata oggi 25 aprile 2026Risultati Serie C, classifica del girone A oggi sabato 25 aprile 2026 e diretta gol live score delle partite per la 38^ giornata di campionato. ilsussidiario.net Risultati Serie A, classifica: diretta gol live score dei tre anticipi della 34^ giornata, la Roma cerca punti vitali per l'Europa sul campo del Bologna.Risultati Serie A, classifica: la Roma va a Bologna per tenere vive le speranze di quarto posto, il Lecce rischia tantissimo a Verona. ilsussidiario.net #Chivu dribbla il caso #Rocchi: "Io parlo di calcio. Non ho fatto bene il mio lavoro..." x.com Per un calcio più giusto e popolare! Recita così la protesta della curva, che rappresenta i "139 Euro", prezzo del secondo anello blu per questo match... Cosa ne pensate - facebook.com facebook