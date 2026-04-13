Calcio risultati Serie A | l’Inter a +9 sul Napoli

Nella 32ª giornata di Serie A, l’Inter si trova al vertice della classifica con un vantaggio di nove punti sul Napoli. La partita si è conclusa con risultati che hanno modificato la posizione delle squadre nella classifica, influenzando la corsa allo scudetto. I dettagli delle partite e le posizioni aggiornate sono stati comunicati oggi, fornendo un quadro chiaro della situazione attuale nel massimo campionato italiano di calcio.

Roma, 13 apr. (askanews) – Questi i risultati e la classifica della 32esima giornata di serie A dopo Como-Inter 3-4 32esima giornata Roma-Pisa 3-0, Cagliari-Cremonese 1-0, Torino-Verona 2-1; Milan-Udinese 0-3; Atalanta-Juventus 0-1, Genoa-Sassuolo 2-1; Parma-Napoli 1-1; Bologna-Lecce 2-0; Como-Inter 3-4. Lunedì 13 aprile ore 20.45 Fiorentina-Lazio. Classifica: Inter 75, Napoli 66, Milan 63, Juventus 60, Como 58, Roma 57, Atalanta 53, Bologna 48, Lazio 44, Udinese 43, Sassuolo 42, Torino 39, Genoa, Parma 36, Cagliari 33, Fiorentina 32, Cremonese, Lecce 27, Verona, Pisa 18. 33ª giornata Venerdì 17 aprile, ore 18.30 Sassuolo-Como; ore 20.45 Inter-Cagliari.🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Calcio, risultati serie A: Inter a +8 sul Milan Leggi anche: Calcio, risultati Serie A, Juve quarta, oggi Napoli e Inter Napoli Inter | 3-1 | Gli Highlights | Lega Serie A 2025 | inter napoli