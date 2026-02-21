Calcio risultati di serie A L’Inter a +10 sul Milan

L’Inter ha subito una sconfitta contro il Lecce, che ha causato un aumento di dieci punti tra i nerazzurri e il Milan in classifica. Il Lecce ha segnato due gol, sorprendendo la squadra di Inzaghi. La partita si è conclusa con un risultato di 2-0, rafforzando la posizione dell’Inter in vetta. La lotta per il secondo posto si fa più serrata, mentre i tifosi seguono con attenzione ogni aggiornamento.

Roma, 21 feb. (askanews) – Questi i risultati e la classifica di serie A dopo Inter-Lecce 0-2: 26esima giornata Sassuolo-Verona 3-0, Juventus-Como 0-2,Lecce-Inter 0-2, ore 20.45 Cagliari-Lazio, domenica 22 febbraio ore 12.30 Genoa-Torino, ore 15 Atalanta-Napoli, ore 18 Milan-Parma, domenica 22 febbraio ore 20.45 Roma-Cremonese, lunedì 23 febbraio ore 18.30 Fiorentina-Pisa, ore 20.45 Bologna-Udinese Classifica: Inter 64, Milan 54, Napoli 50, Roma 47, Juventus 46, Como 45, Atalanta 42, Sassuolo 35, Lazio, Bologna 33, Udinese 32, Parma 29, Cagliari 28, Torino 27, Cremonese, Genoa, Lecce 24, Fiorentina 21, Pisa e Verona 15.