Calcio femminile | la Fiorentina frena con la Ternana nel posticipo di Serie A

Nel turno della diciannovesima giornata della Serie A femminile, la Fiorentina ha pareggiato 2-2 in trasferta contro la Ternana nel match di posticipo. La partita si è conclusa con un risultato di parità, senza che nessuna delle due squadre riuscisse a prevalere. La Fiorentina, in particolare, ha ottenuto un punto in una sfida che non ha visto nessuna delle due formazioni prevalere in modo deciso.

Non ingrana la Fiorentina. La squadra toscana non è andata oltre il 2-2 sul campo della Ternana in occasione del posticipo valido per la diciannovesima giornata della Serie A 2025-2026 di calcio femminile. Partita comunque in rimonta quelle delle ospite, brave a pareggiare i conti nonostante un inizio arrembante da parte della avversarie. Partenza super infatti per le umbre, capaci di trovare il doppio vantaggio nel primo tempo sfruttando le reti di Pirone con un calcio di rigore trasformato dopo cinque minuti di orologio e, successivamente, com il timbro di Regazzoli, siglato al 12?. Incassato il colpo, la viola torna in partita allo scadere della frazione, accorciando le distanze con Cherubini su assist di Bredgaard, abile poi a servire il passaggio per Filangeri, autrice della rete del 2-2 che ripristina gli equilibri iniziali.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calcio femminile: la Fiorentina frena con la Ternana nel posticipo di Serie A SERIE A WOMEN'S ATHORA DAY 12: ROMA FRENA INTER, JUVE E MILAN SI AVVICINANO. CHE NAPOLI! Notizie correlate Leggi anche: Calcio femminile: la Fiorentina rialza la testa in Serie A. Importante successo salvezza per la Ternana Calcio, l’Inter passa a Como nel posticipo di Serie A e vede lo Scudetto. Il Parma frena il NapoliI match della domenica della 32ma giornata della Serie A 2025-2026 di calcio rischiano di chiudere definitivamente la corsa allo Scudetto: l’Inter... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Scheda squadra Fiorentina Femminile; Settore Giovanile: i risultati del 18 e 19 aprile -; Como Women vs Fiorentina Women: Risultato in Diretta Streaming Serie A femminile 2023-2024; Serie A Women | Fiorentina-Juventus | La partita. Alle 18 in campo la Fiorentina femminile contro la Ternana: le formazioniAlle 18 scende in campo la Fiorentina femminile di mister Pinones-Arce, fresco di rinnovo, contro la Ternana. Una partita che mette in palio punti importanti soprattutto per le umbre che sono in piena ... firenzeviola.it Fiorentina Femminile, rinnovo in panchina: Pinones-Arce prolunga fino al 2028Giornata di rinnovo per la Fiorentina Femminile, che ha annunciato il prolungamento del tecnico svedese Pablo Pinones-Arce (che stasera sarà anche. tuttomercatoweb.com CALCIO FEMMINILE, SERIE C, 22^ GIORNATA, WOMEN MATERA CITTÀ DEI SASSI BATTE IN RIMONTA PINK SPORT TIME A BARI (1-2): VITTORIA DEDICATA AD ANTONIO MUTASCI https://www.sassilive.it/sport/calcio/calcio-femminile-serie-c-22-giornata - facebook.com facebook Calcio Femminile Italiano x.com