Calcio femminile | la Fiorentina rialza la testa in Serie A Importante successo salvezza per la Ternana

La Fiorentina ha vinto contro il Milan, ponendo fine a una serie negativa di tre sconfitte consecutive nella Serie A femminile. La squadra toscana ha ottenuto una vittoria importante in trasferta, portando a casa tre punti fondamentali per la classifica. La partita si è giocata sabato, nel quattordicesimo turno della stagione 2025-2026.

La Fiorentina alza finalmente la testa. Dopo tre sconfitte consecutive la viola è tornata alla vittoria, battendo il Milan a domicilio nell’incontro clou del sabato dedicato al quattordicesimo turno della Serie A 2025-2026 di calcio femminile. Un match durissimo quello delle toscane, capaci di passare in vantaggio al diciottesimo minuto di orologio con Janogy, abile a capitalizzare la sfera servita da Bregaard saltando Giuliani ed appoggiando il pallone a porta sguarnita. Le ospiti tengono botta poi durante tutto il resto del match, sopportando anche un’inferiorità numerica generata dall’espulsione per doppio giallo di Bonfantini al 76’. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calcio femminile: la Fiorentina rialza la testa in Serie A. Importante successo salvezza per la Ternana Volley femminile, Milano rialza la testa ed è corsara in Serie A1: Egonu sostituita, Piva convince a Macerata Milano si riscatta nel campionato di Serie A1 femminile, battendo in anticipo la diciottesima giornata. La Fiorentina rialza la testa vincendo contro la Dinamo in Conference: gol di Kean e Gudmundsson La Fiorentina torna a conquistare una vittoria in Conference League, superando la Dinamo grazie ai gol di Kean e Gudmundsson. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Sassuolo-Fiorentina 0-1 | Janogy di testa firma il successo per la viola | #SerieAWomenAthora Argomenti discussi: Inter-Fiorentina (Serie A Women): quando si gioca e dove vederla in tv; AC Milan-Fiorentina: in vendita i biglietti per la 14ª giornata di Serie A Women 2025/2026; Milan - Fiorentina Serie A Women Athora; Blog | Calcio femminile, al via il finale di stagione per SerieA e Coppa Italia - Alley Oop. Calcio femminile: la Fiorentina rialza la testa in Serie A. Importante successo salvezza per la TernanaLa Fiorentina alza finalmente la testa. Dopo tre sconfitte consecutive la viola è tornata alla vittoria, battendo il Milan a domicilio nell’incontro clou ... oasport.it Milan-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Kamczyk ed Eiriksdottir dall'inizioLa nuova arrivata Kamczyk scende in campo da titolare nel big match di Serie A Femminile fra il suo Milan e la Fiorentina: la polacca affiancherà. tuttomercatoweb.com Nuova iniziativa del Siena Calcio Femminile per valorizzare il settore giovanile facebook