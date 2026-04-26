Calcio | benedizione di San Pio parte la giornata di festa del Benevento

La giornata di festeggiamenti per il presidente del Benevento calcio, neo promosso in Serie B, è partita con la benedizione di San Pio. La cerimonia si è svolta questa mattina e dà il via a un'intera giornata di eventi dedicati alla squadra e alla sua promozione. La questione della promozione ha suscitato entusiasmo tra i tifosi e le persone presenti, che si sono riunite per celebrare questo traguardo.

Tempo di lettura: 2 minuti E’ iniziata con la “benedizione” di San Pio la giornata dei festeggiamenti di Oreste Vigorito, presidente del Benevento calcio, neo promosso in serie B. Vigorito, insieme al presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi, su invito del sindaco di Pietrelcina Salvatore Mazzone, ha partecipato di buon mattino alla santa messa celebrata nella Chiesa Madre “Santa Maria degli Angeli”, dove Padre Pio celebrò la sua prima messa, trasmessa in diretta su Canale 5. “ Quella di oggi – ha detto commosso Vigorito all’uscita dalla chiesa dove è stato abbracciato da tanti tifosi – non è la mia festa ma la festa della città di Benevento, cui sono legato da tempo, e di un’intera provincia dove io sarò uno spettatore silenzioso che vorrà godersi la giornata.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Calcio: benedizione di San Pio, parte la giornata di festa del Benevento Notizie correlate Le telecamere di ‘Fuori dal Coro’ a Benevento: riflettori sulle criticità del San PioLe telecamere di ‘Fuori dal coro’ accendono i riflettori sull’ospedale ‘San Pio’ di Benevento. Benevento, denuncia sul Pronto Soccorso del San Pio: “Un incubo, sembra un campo profughi”Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota a firma di Ambner De Iapinis ex amministratore città di Benevento, in merito al pronto... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Santi tra noi: dal 18 al 25 aprile le reliquie di Sant’Antonio di Padova ad Antegnate, poi fino al 3 maggio tappa a Soncino; Pastene-Pietrelcina, torna il pellegrinaggio del 1° Maggio: edizione speciale nel segno della pace. Calcio: benedizione di San Pio, parte la giornata di festa del Benevento(ANSA) - BENEVENTO, 26 APR - PIETRELCINA (Benevento), 26 APR - E' iniziata con la benedizione di San Pio la giornata dei festeggiamenti di Oreste Vigorito, presidente del Benevento calcio, neo promo ... tuttosport.com Benevento in festa per la Serie B: Vigorito a Pietrelcina con la benedizione di San PioAl termine della funzione, visibilmente emozionato, Vigorito ha espresso parole significative: Quella di oggi – ha dichiarato – non è la mia festa, ma la festa della città di Benevento, alla quale ... it.blastingnews.com GESÙ EUCARISTIA: IL CIELO CHE SI FA PANE PER NOI Quando Padre Pio alzava il calice durante la Santa Messa, non compiva un semplice gesto liturgico: sembrava sollevare verso il Cielo tutta l’umanità ferita, stanca, bisognosa di perdono e di amore. - facebook.com facebook