Le telecamere di ‘Fuori dal Coro’ a Benevento | riflettori sulle criticità del San Pio

Le telecamere di ‘Fuori dal Coro’ sono entrate oggi all’ospedale San Pio di Benevento. La troupe ha filmato alcune criticità che si verificano nelle strutture sanitarie della città. La trasmissione ha mostrato situazioni di disagio e problemi da risolvere, portando l’attenzione su un tema che riguarda molti cittadini. Il servizio sarà trasmesso nelle prossime ore.

Tempo di lettura: 2 minuti Le telecamere di 'Fuori dal coro' accendono i riflettori sull' ospedale 'San Pio' di Benevento. Questa sera, a partire dalle 21.35 su Rete 4, il programma di inchiesta condotto da Mario Giordano manderà in onda un servizio dedicato al nosocomio sannita, al centro di alcune segnalazioni riguardanti l'accesso alle prestazioni sanitarie e i tempi di attesa per le visite specialistiche. La troupe della trasmissione si è recata al San Pio lo scorso giovedì, concentrando l'attenzione in particolare sul CUP, il Centro unico di prenotazione, dove sarebbero state effettuate diverse riprese, proseguite anche nei giorni successivi.

