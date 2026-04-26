Calcio Alessandrino | derby e lotte cruciali tra Serie D ed Eccellenza

Domenica 26 aprile, Radio Gold trasmetterà le partite di calcio tra Serie D, Eccellenza e Promozione, con focus sui derby provinciali. Le sfide tra squadre locali hanno un impatto diretto sulle posizioni in classifica e sulle zone di salvezza. I risultati di queste partite sono determinanti per le dinamiche delle varie divisioni e per le squadre coinvolte nelle battaglie di metà stagione.

? Cosa sapere Domenica 26 aprile Radio Gold trasmette i match di Serie D, Eccellenza e Promozione.. I risultati dei derby provinciali influenzano le classifiche e le lotte salvezza locali.. Domenica 26 aprile 2026, dalle ore 14:45, Franco Tasca guiderà il racconto sportivo della provincia di Alessandria con un appuntamento radiofonico e digitale che coprirà ogni campo, dalla Serie D fino alla Terza Categoria. Il palinsesto di Radio Gold prevede un flusso costante di aggiornamenti segue il calcio locale, con possibilità di ascolto tramite DAB+ in tutta l’area torinese o seguire i risultati in diretta su web tv, Facebook e YouTube. La giornata...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Calcio Alessandrino: derby e lotte cruciali tra Serie D ed Eccellenza Notizie correlate Calcio. Eccellenza: il derby al San GiulianoPisa 9 marzo 2026 – La ventinovesima giornata del campionato di Eccellenza Toscana esalta il San Giuliano che vince il derby a Cenaia per 0 – 2. Calcio. Eccellenza: Fratres Perignano vince il derby a San GiulianoPisa 16 marzo 2026 – La trentesima giornata del campionato di Eccellenza Toscana rilancia il Fratres Perignano che vince il derby allo Stadio “Bui”... Contenuti utili per approfondire Alessandria, tutto il calcio della provincia in tempo realeIn Prima Categoria, la partita di cartello è Monferrato-Felizzano, anticipo di playoff. La Capriatese va a Valenza, la Viguzzolese è invece ospite della Pernatese. Attenzione anche ad Atletico ... ilpiccolo.net Il Casale Walking Football vince il derby ad Alessandria, è il quarto successo consecutivoNon c'è tempo di cullarsi sugli allori, mercoledì arriva l'insidioso Borgomanero prima della visita alla capolista Garlasco dopo appena cinque giorni ... casalenews.it