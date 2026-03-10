Nella ventinovesima giornata del campionato di Eccellenza Toscana, il San Giuliano ha vinto il derby contro Cenaia con il punteggio di 2-0. La partita si è svolta allo stadio di Cenaia e ha visto le due squadre affrontarsi con intensità e determinazione. La vittoria ha permesso al San Giuliano di ottenere tre punti importanti nel torneo.

Pisa 9 marzo 2026 – La ventinovesima giornata del campionato di Eccellenza Toscana esalta il San Giuliano che vince il derby a Cenaia per 0 – 2. La squadra di mister Niccolai espugna il “Pennati” con il gol di Cornacchia ed un’autorete e sale a quota ventinove punti. La situazione è migliore ma la lotta sempre aperta perché i nerazzurri sono quartultimi insieme alla Pro Livorno Sorgenti (1 – 1 con la Real Forte Querceta) ed ancora a meno tre dalla salvezza diretta che è a quota trentadue (Castelnuovo Garfagnana, Fucecchio e Sestese). Il Cenaia rimane ultimo con diciotto punti a meno quattro dalla penultima Larcianese (ventidue). Mister Macelloni ha cinque partite per evitare l’ultimo posto, tra queste lo scontro diretto in casa proprio contro la Larcianese che oltretutto ha giocato una gara in più. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Calcio. Eccellenza: il derby al San Giuliano

