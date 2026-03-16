Calcio Eccellenza | Fratres Perignano vince il derby a San Giuliano

Nel campionato di Eccellenza Toscana, la trentesima giornata vede il Fratres Perignano uscire vittorioso dal derby contro San Giuliano Terme allo Stadio “Bui”. La squadra conquista tre punti importanti che le permettono di raggiungere il quarto posto in classifica e di avvicinarsi alla zona play-off. La partita si conclude con il risultato favorevole ai visitatori, che salgono di posizione in classifica.

Pisa 16 marzo 2026 – La trentesima giornata del campionato di Eccellenza Toscana rilancia il Fratres Perignano che vince il derby allo Stadio “Bui” di San Giuliano Terme ed agguanta il quarto posto play-off. La squadra di mister Fanani passa in vantaggio nella prima frazione con Meucci e raddoppia nella ripresa con Passerotti al termine di due belle azioni corali. Il San Giuliano dimezza nel recupero. Per i rossoblù un finale di campionato emozionante con Sestese e Massese da affrontare in casa e Lucchese e Larcianese fuori. Il San Giuliano di mister Niccolai con ventinove punti dovrà lottare ancora molto per salvarsi in una classifica molto corta con sette squadre in cinque punti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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