Cadute e morsi di vipera fra laghi e sentieri di montagna | in meno di mezz’ora quattro elicotteri del 118 in volo

Nel pomeriggio di ieri, tra laghi e sentieri di montagna, si sono verificati diversi incidenti che hanno richiesto l'intervento dei soccorritori. Quattro elicotteri del 118 sono decollati in meno di mezz'ora per prestare assistenza a persone rimaste ferite a causa di cadute e morsi di vipera. L’attività di soccorso ha coinvolto molte unità, nonostante fosse un giorno di festa.

Lecco, 26 aprile 2026 – Superlavoro nonostante il sabato di festa ieri per le elicotteri dei soccorritori. Cadute, malori, morsi: sulle montagne lecchesi in volo quattro velivoli in mezz’ora dopo allarmi a ripetizione sui sentieri di montagna. La bella giornata dedicata della Festa della Liberazione ha messo in cammino sotto il sole tanti escursionisti e gitanti, ma non tutto è filato liscio. Nel giro di trenta minuti quattro elicotteri hanno dovuto sorvolato le montagne lecchesi. Il primo intervento alle 12.30 a Introbio, lungo il sentiero che conduce al Rifugio Santa Rita. L’allarme è scattato per una sessantaseienne che si è infortunata in seguito a una caduta: sul posto sono stati inviati una squadra del Soccorso alpino partita da Barzio e l’elicottero decollato da Sondrio.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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