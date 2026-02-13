Brindisi grave caduta di calcinacci | un ferito si temono dispersi Intervento dei vigili del fuoco

Brindisi, stamattina un uomo è rimasto ferito dopo che una grossa quantità di calcinacci è crollata da una palazzina nel rione Sant’Elia, causando anche il rischio di alcuni dispersi tra le macerie. I vigili del fuoco sono intervenuti subito per mettere in sicurezza l’area e per cercare eventuali altre persone coinvolte.

Una caduta copiosa di calcinacci di è verificata stamattina da una palazzina nel rione Sant'Elia di Brindisi. intervento dei vigili del fuoco oltre a soccorritori e forze di polizia, accertato il ferimento di un uomo trasportato all'ospedale. Si teme possano esserci dispersi. Ne dà notizia il tgnorba.