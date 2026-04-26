Cadiz-Las Palmas lunedì 27 aprile 2026 ore 20 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Non più di due gol al Nuevo Mirandilla

Lunedì 27 aprile 2026 alle 20:30 si gioca la sfida tra Cadiz e Las Palmas, due squadre della stessa divisione. Il Cadiz, in posizione di classifica vicino alla zona retrocessione, cerca di evitare la retrocessione. Il Las Palmas, invece, occupa una posizione più alta e mira ai playoff o alla promozione diretta. Le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici sono disponibili prima dell'incontro, che si prevede possa concludersi con non più di due gol.

Il Cadiz, diciottesimo in classifica e in lotta per non retrocedere, ospita un Las Palmas che invece punta non solo ai playoff ma anche alla promozione diretta. I Limoneros vengono da sei sconfitte consecutive, l’ultima per 3-0 a Gijon, ma il nuovo allenatore (il terzo della stagione) Imanol Idiakez ha dichiarato: “Le sensazioni sono ottime.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Cadiz-Las Palmas (lunedì 27 aprile 2026 ore 20:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Non più di due gol al “Nuevo Mirandilla” Notizie correlate Cadiz-Las Palmas (lunedì 27 aprile 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici. Non più di due gol al “Nuevo Mirandilla”Il Cadiz, diciottesimo in classifica e in lotta per non retrocedere, ospita un Las Palmas che invece punta non solo ai playoff ma anche alla... Cadiz-Las Palmas (lunedì 27 aprile 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronosticiIl Cadiz, diciottesimo in classifica e in lotta per non retrocedere, ospita un Las Palmas che invece punta non solo ai playoff ma anche alla... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Cadice-Las Palmas streaming gratis: formazioni e diretta tv live; Pronostico Cádiz - Las Palmas: analisi e quote; Cadiz CF Calendario e Prossime Partite; CD Castellon Risultati - Tutti i Punteggi. CÁDIZ-LAS PALMAS (0-0). Falta de ambición premiadaJuanito nos hace recordar a veces al desaparecido Roque Olsen y el puntito a puntito, y Las Palmas así parece un equipo incapaz de encadenar dos victorias consecutivas. Si un campo podía parecer ... canarias7.es