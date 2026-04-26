Cadiz-Las Palmas lunedì 27 aprile 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici

Lunedì 27 aprile 2026 alle 20:30 si gioca la sfida tra Cadiz e Las Palmas. Il Cadiz, posizionato al diciottesimo posto in classifica, cerca di evitare la retrocessione, mentre il Las Palmas, che occupa una posizione più alta, mira ai playoff e alla promozione diretta. La partita si svolge in Spagna e coinvolge due squadre con obiettivi differenti in questa fase della stagione.

Il Cadiz, diciottesimo in classifica e in lotta per non retrocedere, ospita un Las Palmas che invece punta non solo ai playoff ma anche alla promozione diretta. I Limoneros vengono da sei sconfitte consecutive, l’ultima per 3-0 a Gijon, ma il nuovo allenatore (il terzo della stagione) Imanol Idiakez ha dichiarato: “Le sensazioni sono ottime.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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