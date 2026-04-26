Lunedì 27 aprile 2026 alle 20:30 si disputa la partita tra Cadiz e Las Palmas. Il Cadiz, che si trova in ottava posizione e cerca di evitare la retrocessione, affronta una squadra che mira ai primi posti della classifica, con l’obiettivo di raggiungere i playoff o la promozione diretta. Le formazioni sono ancora da definire e le quote indicano una sfida con pochi gol previsti, con non più di due reti in totale.

Il Cadiz, diciottesimo in classifica e in lotta per non retrocedere, ospita un Las Palmas che invece punta non solo ai playoff ma anche alla promozione diretta. I Limoneros vengono da sei sconfitte consecutive, l’ultima per 3-0 a Gijon, ma il nuovo allenatore (il terzo della stagione) Imanol Idiakez ha dichiarato: “Le sensazioni sono ottime.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Cadiz-Las Palmas (lunedì 27 aprile 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici. Non più di due gol al “Nuevo Mirandilla”

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