Albacete-Las Palmas lunedì 16 marzo 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici Ospiti favoriti per noi

Lunedì 16 marzo 2026 alle 20:30 si disputa la partita tra Albacete Balompié e Las Palmas. L’Albacete cerca di migliorare la sua posizione in classifica, mentre il Las Palmas, considerato una delle squadre più solide in trasferta, arriva con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono già disponibili.

L’Albacete Balompié, che non ha ancora del tutto risolto la questione sopravvivenza nella categoria, ospita una delle squadre più affidabili in trasferta come il Las Palmas. La squadra delle Canarie è al quinto posto nella Liga Hypermotion con 48 punti, saldamente in corsa per la promozione diretta, e con un’ottima forma fuori casa, il che. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Albacete-Las Palmas (lunedì 16 marzo 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici. Ospiti favoriti per noi Articoli correlati Albacete-Las Palmas (lunedì 16 marzo 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronosticiL’Albacete Balompié, che non ha ancora del tutto risolto la questione sopravvivenza nella categoria, ospita una delle squadre più affidabili in... Real Sociedad B-Las Palmas (venerdì 30 gennaio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronosticiReal Sociedad B e Las Palmas daranno vita all’anticipo della ventiquattresima giornata della serie cadetta spagnola con i padroni di casa che non... Tutti gli aggiornamenti su Albacete Las Palmas lunedì 16 marzo... Temi più discussi: Albacete - Las Palmas in Diretta Streaming | DAZN IT; Albacete-Las Palmas, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE; Albacete - UD Las Palmas | pronostico & migliori quote | 16.03.2026; Watch Albacete - Las Palmas Live Stream Online | DAZN IT. Albacete-Las Palmas, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVENon perdere Albacete-Las Palmas: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live ... msn.com Las Palmas - Albacete de LALIGA Hypermotion 2025/2026: resultado, resumen y golesFinal del partido, Las Palmas 2, Albacete 1. 96' Final segunda parte, Las Palmas 2, Albacete 1. 95' Lorenzo Amatucci (Las Palmas) ha recibido una falta en la zona defensiva. 95' Falta de Riki ... cadenaser.com Albacete-Las Palmas (lunedì 16 marzo 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici ift.tt/d056AWP #scommesse #pronostici x.com IL RILANCIO DI CARLOS SOLER Nell’estate del 2022 Carlos Soler aveva lasciato il Valencia per trasferirsi al PSG, un po’ per scelta personale, un po’ obbligato dalla società, volenterosa di incassare €18m . Sotto la Torre Eiffel, Soler non era riuscito a facebook