Albacete-Las Palmas lunedì 16 marzo 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici

Lunedì 16 marzo 2026 alle ore 20:30 si gioca la partita tra Albacete Balompié e Las Palmas. L’Albacete cerca di migliorare la sua posizione in classifica, mentre il Las Palmas arriva come una delle squadre più solide in trasferta. Le formazioni verranno comunicate poco prima del calcio d’inizio e le quote sono già disponibili per chi vuole scommettere.

L’Albacete Balompié, che non ha ancora del tutto risolto la questione sopravvivenza nella categoria, ospita una delle squadre più affidabili in trasferta come il Las Palmas. La squadra delle Canarie è al quinto posto nella Liga Hypermotion con 48 punti, saldamente in corsa per la promozione diretta, e con un’ottima forma fuori casa, il che. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Albacete-Las Palmas (lunedì 16 marzo 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici Articoli correlati Real Sociedad B-Las Palmas (venerdì 30 gennaio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronosticiReal Sociedad B e Las Palmas daranno vita all’anticipo della ventiquattresima giornata della serie cadetta spagnola con i padroni di casa che non... Real Sociedad B-Las Palmas (venerdì 30 gennaio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici. Pochi gol nell’anticipoReal Sociedad B e Las Palmas daranno vita all’anticipo della ventiquattresima giornata della serie cadetta spagnola con i padroni di casa che non... Aggiornamenti e notizie su Albacete Las Palmas lunedì 16 marzo... Discussioni sull' argomento Albacete - Las Palmas in Diretta Streaming | DAZN IT; Watch Albacete - Las Palmas Live Stream Online | DAZN IT; Albacete - UD Las Palmas Pronostico e confronto quote 16.03.2026. Las Palmas - Albacete de LALIGA Hypermotion 2025/2026: resultado, resumen y golesFinal del partido, Las Palmas 2, Albacete 1. 96' Final segunda parte, Las Palmas 2, Albacete 1. 95' Lorenzo Amatucci (Las Palmas) ha recibido una falta en la zona defensiva. 95' Falta de Riki ... cadenaser.com IL RILANCIO DI CARLOS SOLER Nell’estate del 2022 Carlos Soler aveva lasciato il Valencia per trasferirsi al PSG, un po’ per scelta personale, un po’ obbligato dalla società, volenterosa di incassare €18m . Sotto la Torre Eiffel, Soler non era riuscito a facebook