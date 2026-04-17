I caproni della val Rosandra sulle curve per Basovizza | il video

Sono stati registrati diversi avvistamenti di caproni nella zona della val Rosandra, con alcuni esemplari che si sono spinti più a nord, verso l’area di Basovizza. Le incursioni di questi animali, solitamente presenti nella valle, stanno diventando sempre più frequenti, come mostrano anche alcuni video condivisi di recente. La presenza crescente di caproni in questa zona ha attirato l’attenzione di residenti e appassionati di fauna selvatica.

Le incursioni sono ormai sempre più frequenti. Parliamo dei caproni che tradizionalmente vivono nella zona della val Rosandra ma che da qualche tempo hanno iniziato a spingersi verso nord. È il caso di otto esemplari che alle prime ore di oggi 17 aprile si sono riversati sulla curva lungo strada.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate Pratola Serra, allarme sicurezza: il silenzio delle istituzioni sulle curve dell'area FCANegli ultimi mesi, gli incidenti nelle curve dell’area FCA di Pratola Serra non sono più una coincidenza: sono la conseguenza diretta di una... Il soffio della valanga sfiora le case in Val Veny: il video impressionante della “polvere di neve” sugli sciatoriUn video in Val Veny mostra il “soffio della valanga”, polvere di neve che scende a grande velocità e che, almeno in questo caso, si è rivelata... Tutti gli aggiornamenti Wartsila: l'assemblea dei lavoratori dello stabilimento di Val Rosandra approva l'accordoTRIESTE - L'assemblea dei lavoratori dello stabilimento Wartsila della Val Rosandra hanno approvato questa mattina l'accordo siglato, due notti fa, a Roma al Ministero delle Imprese e del Made in ... ilgazzettino.it I mulini della val Rosandra, luoghi di mercato e aggregazioneI mulini ad acqua sono ormai una tecnologia che appartiene al passato e immaginarseli in prossimità di Trieste non è affatto intuitivo, eppure lungo il Rosandra si trovano ancora le macine e vecchi ... rainews.it