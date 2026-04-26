Cade in bici 76enne all' ospedale

Un uomo di 76 anni è stato ricoverato in ospedale dopo essere caduto da bicicletta in una località di Gropparello. L’incidente è avvenuto mentre pedalava in discesa e l’uomo è finito fuori strada, scivolando su una piccola scarpata. Le sue condizioni sono considerate gravi, ma non si trova in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e trasferirlo in ospedale.

È grave ma non sarebbe in pericolo di vita il ciclista 76enne che in località Orezzi di Gropparello è caduto in discesa mentre era in sella alla sua bici ed è finito fuori strada in una piccola scarpata. Sul posto sono intervenute l'auto infermieristica 118 di Farini, carabinieri, l'ambulanza.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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