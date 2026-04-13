Un ragazzo di 13 anni è stato trasportato in ospedale con l’elicottero dopo un incidente avvenuto a Beverino nella tarda mattinata di lunedì 13 aprile. L’incidente è avvenuto mentre il giovane era in bicicletta, e si è verificato in un’area della città. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze dell’accaduto o sulle condizioni di salute del ragazzo.

Un quattordicenne è stato trasportato d’urgenza presso il pronto soccorso del San Martino di Genova dopo un violento incidente avvenuto nella tarda mattinata di questo lunedì 13 aprile a Beverino. Il giovane, che si trovava in sella alla propria bicicletta, è rimasto ferito a seguito di una caduta dalle quali le dinamiche precise sono tuttora oggetto di accertamento, sebbene si escluda il coinvolgimento di altri veicoli nel sinistro. La risposta coordinata dei soccorsi sul territorio. L’evento ha scatenato una rapida e complessa operazione di emergenza nel comprensorio locale, dimostrando l’efficacia della rete di assistenza territoriale. Immediatamente sul luogo del disastro sono intervenuti i volontari della Croce Rossa di Follo insieme al personale sanitario dell’automedica Delta 3 del 118.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Beverino, 13enne in bici cade e vola in ospedale con l’elicottero

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