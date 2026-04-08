Malore in bici cade e batte la testa | è morto in ospedale

Un uomo di 70 anni è deceduto all’ospedale di Chiari dopo aver avuto un malore mentre pedalava in bicicletta. Poco prima, si era sentito male a Castelli Calepio, un comune della bergamasca vicino a Capriolo. Durante la caduta, ha battuto la testa e sono state avviate le procedure di emergenza. Le sue condizioni si sono aggravate nel corso della notte, portandolo alla morte.

È morto all'ospedale di Chiari il 70enne che si era sentito male solo poche ore prima a Castelli Calepio, comune bergamasco appena al di là del fiume e che confina con Capriolo. Da quanto si apprende, l'uomo sarebbe stato colto da un malore mentre pedalava sulla sua bicicletta nella zona di Via. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it Bimbo di 12 anni cade in bici e batte la testa: è grave in ospedalePedalava spensierato lungo le strade di Paratico, il paese in cui è cresciuto, quando qualcosa è andato storto. Temi più discussi: Malore in bicicletta, cade e batte la testa. Muore giovane di 18 anni; ? Malore in bici, cade e batte la testa: è morto in ospedale - BresciaToday; Malore in bici sulla ciclabile: muore a 18 anni; Esce in mountain bike nel giorno di Pasqua, poi il malore improvviso lo fa crollare a terra: soccorso da un passante, Giulio Fiorentini... Pasqua in lutto a Montemarciano: 18enne colpito da malore in bici, muore in ospedaleMalore improvviso durante un’uscita in bici: inutili i soccorsi, il giovane muore dopo il ricovero a Torrette di Ancona. notizie.it Malore in bici, Giulio Fiorentini muore a 18 anni: tragedia a PasquaIl giovane si è sentito male mentre era in sella alla bici. Inutili i soccorsi e il trasferimento all’ospedale di Torrette ... lanuovariviera.it L’ex ct della nazionale romena aveva 80 anni: era in coma da alcuni giorni dopo il malore che lo aveva colpito in occasione dell’eliminazione dal Mondiale. Era un grande amico di Dan Sucu, presidente del Genoa - facebook.com facebook Malore in bici a Castelli Calepio, grave 70enne x.com