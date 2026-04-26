Cadavere di un uomo trovato in un sottopassaggio a Tor Cervara ricerche tra i profili delle persone scomparse

Nella zona di Tor Cervara a Roma è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo in un sottopassaggio. Sul posto sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine, che stanno analizzando anche i profili delle persone scomparse per cercare eventuali collegamenti. La polizia sta lavorando per chiarire le cause del decesso e identificare l’uomo.

Accertamenti in corso sul cadavere di un uomo trovato nel sottopassaggio di via di Tor Cervara a Roma. Ricerche anche tra i profili delle persone scomparse.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Giallo a Tor Cervara: trovato uomo senza nome in un sottopassaggio? Cosa sapere Corpo senza identità rinvenuto sabato 25 aprile in un sottopassaggio di via Tor Cervara. Roma, cadavere di un uomo trovato in un sottopassaggioGiallo a Roma dove il cadavere di un uomo è stato trovato sabato 25 aprile in un sottopassaggio. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Cadavere nel fiume Panaro: era uscito per pescare e non è più tornato a casa; Trovato un cadavere a Monza; Identificato il corpo trovato nel Po un mese fa; Trovato cadavere nei boschi di Brinzio. Cadavere di un uomo trovato in un sottopassaggio a Tor Cervara, ricerche tra i profili delle persone scomparseAccertamenti in corso sul cadavere di un uomo trovato nel sottopassaggio di via di Tor Cervara a Roma. Ricerche anche tra i profili delle persone scomparse. fanpage.it Cadavere ritrovato lungo il canale Villoresi: giallo a MonzaIl corpo di un uomo è stato rinvenuto nella notte notte in un orto all'altezza di via Marsala. Disposta l’autopsia ... ilgiorno.it Roma, cadavere di un uomo trovato in un sottopassaggio ift.tt/DMq5mNB x.com Il cadavere di un uomo giace nei pressi della stazione di San Pietro Vernotico. Da ricostruire la dinamica dei fatti. Un Freccia Rossa fermo sui binari - facebook.com facebook