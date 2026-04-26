Caccia internazionale a Crotone | preso il truffatore degli anziani

Nella giornata di oggi, la polizia ha arrestato a Belvedere Spinello un uomo ricercato dalla Germania per una serie di truffe ai danni di anziani. L’arresto è stato effettuato dalla Squadra Mobile di Crotone, che ha portato a termine l’operazione nell’ambito di un’indagine internazionale. L’uomo, accusato di aver messo a segno diversi raggiri, era ricercato da tempo e ora si trova in custodia.

? Cosa sapere La Squadra Mobile arresta a Belvedere Spinello un uomo ricercato dalla Germania per truffe.. Il latitante è in attesa di estradizione per i raggiri agli anziani nel 2024.. Gli agenti della Squadra Mobile hanno rintracciato e arrestato a Belvedere Spinello un uomo ricercato dalla Germania per una serie di raggiri ai danni di persone anziane avvenuti nel corso del 2024. Il latitante, che aveva scelto il territorio crotonese come nuovo domicilio per sfuggire alla giustizia tedesca, è stato catturato grazie a un’operazione coordinata tra la Polizia di Crotone e il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia. L’uomo era oggetto di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità della Germania dopo che era emerso il suo coinvolgimento in una serie di truffe mirate alle fasce più fragili della popolazione estera.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caccia internazionale a Crotone: preso il truffatore degli anziani Notizie correlate Arrestato truffatore seriale degli anziani in “trasferta” a MilanoMilano, 11 febbraio 2026 - Truffatore seriale di anziani, in trasferta dalla Campania, arrestato dai carabinieri subito dopo l’ennesimo colpo. La videochiamata sospetta poi la fuga in monopattino: preso truffatore, aveva appena raggirato una coppia di anzianiFirenze, 28 febbraio 2026 – Una videochiamata, l’atteggiamento guardingo, poi la fuga in monopattino hanno insospettito gli agenti della squadra...