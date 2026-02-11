Arrestato truffatore seriale degli anziani in trasferta a Milano

I carabinieri di Milano hanno arrestato un uomo proveniente dalla Campania, ritenuto un truffatore seriale di anziani. L’uomo era in città per compiere l’ultimo inganno, ma è stato sorpreso e fermato subito dopo aver messo a segno un nuovo colpo. La polizia ha identificato e fermato il sospetto in poche ore, evitando che continuasse a truffare.

Milano, 11 febbraio 2026 - Truffatore seriale di anziani, in trasferta dalla Campania, arrestato dai carabinieri subito dopo l'ennesimo colpo. Arresto del giovane truffatore. Il ragazzo, 22 anni. è i ncappato nei controlli che da tempo la Polizia di Stato del Commissariato Bonola e la Polizia locale di Milano stanno conducendo in zona proprio per monitorare le truffe ai danni degli anziani. Il giovane, che aveva uno zaino nel piazzale di un supermercato, ha detto di non avere documenti e ha dato un nome falso. Un agente, fingendo di controllare il nome, gli ha detto che aveva un sacco di precedenti.

