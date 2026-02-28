La videochiamata sospetta poi la fuga in monopattino | preso truffatore aveva appena raggirato una coppia di anziani

Mercoledì scorso a Firenze, gli agenti della squadra mobile hanno notato un uomo che, dopo aver effettuato una videochiamata e mostrato un comportamento sospetto, è scappato in monopattino. Il soggetto, un 48enne, è stato fermato durante il tentativo di fuga e identificato come colpevole di aver raggirato una coppia di anziani poco prima.

Firenze, 28 febbraio 2026 – Una videochiamata, l’atteggiamento guardingo, poi la fuga in monopattino hanno insospettito gli agenti della squadra mobile della Questura di Firenze che, mercoledì scorso, hanno deciso di seguire e fermare per un controllo un 48enne. E il loro intuito non ha fallito: l’uomo infatti aveva appena messo a segno un furto ai danni di una coppia di anziani, in via Villani, ed è stato quindi arrestato con il bottino ancora in tasca. Si tratta di numerosi monili in oro e denaro contante per circa 2.600 euro. Tentano di spillare 40mila euro. Falso carabiniere truffa anziano e i veri militari stoppano il raggiro Il controllo Il 48enne è stato notato dagli agenti impegnato a effettuare una videochiamata e poi allontanarsi frettolosamente su un monopattino elettrico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

