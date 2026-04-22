Venerdì 19 giugno si terrà la Linate Runway Run, evento che coinvolgerà circa 3.000 persone. I partecipanti correranno sulla pista dell’Aeroporto Internazionale di Milano Linate, che sarà aperta al pubblico per questa occasione. La corsa si svolgerà in giornata e coinvolgerà diversi gruppi di runner provenienti da varie zone. L’evento rappresenta una manifestazione sportiva che si svolge in un contesto aeroportuale.

Sarà impossibile correre piano in un contesto di quel tipo. Venerdì 19 giugno, per gli amanti della corsa, sarà una notte speciale: la pista dell'Aeroporto di Milano Linate appartiene ai runner. Niente voli in partenza o in arrivo, soltanto tremila corridori, le luci della pista, l’hangar illuminato e l'adrenalina di correre dove di solito si vola pronti ad affrontare 10 km velocissimi. Questa è la Milano Linate Runway Run. Più di una corsa classica, anzi, si tratta di una vero e proprio volo, con relativa procedura di imbarco. Dal momento dell'iscrizione, ogni partecipante sceglie la propria classe di viaggio, riceve la carta d'imbarco al posto del classico pettorale, passa i controlli al metal detector e raggiunge il gate dedicato.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La Milano che corre torna a volare: a giugno c'è la Linate Runway Run

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