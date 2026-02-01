Tumore al pancreas eliminato nei topi | Roberto Burioni spiega perché la cura umana è ancora lontana
Nei laboratori, i ricercatori sono riusciti a eliminare il tumore al pancreas nei topi, ma per gli esseri umani la strada è ancora lunga. Roberto Burioni spiega che, anche se il risultato è importante, non significa che ci siano speranze immediate per curare questa malattia nei pazienti. La ricerca prosegue, ma ci vorrà ancora tempo prima di arrivare a terapie efficaci anche per le persone.
In un articolo pubblicato su substack il professor Roberto Burioni ha spiegato che l'eliminazione del tumore al pancreas nei topi raggiunta in un nuovo studio è un risultato importantissimo, ma che siamo comunque molto lontani da una terapia efficace per l'uomo. Ecco per quale motivo.🔗 Leggi su Fanpage.it
Farmaci per curare il tumore al pancreas, eliminato nei topi ma per gli esseri umani servono "almeno 2-3 anni"
Gli scienziati hanno trovato una possibile strada contro il tumore al pancreas.
Mariano Barbacid è il ricercatore spagnolo che ha eliminato il tumore al pancreas nei topi
Mariano Barbacid, ricercatore spagnolo, ha annunciato di aver eliminato il tumore al pancreas nei topi.
