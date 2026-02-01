Tumore al pancreas eliminato nei topi | Roberto Burioni spiega perché la cura umana è ancora lontana

Nei laboratori, i ricercatori sono riusciti a eliminare il tumore al pancreas nei topi, ma per gli esseri umani la strada è ancora lunga. Roberto Burioni spiega che, anche se il risultato è importante, non significa che ci siano speranze immediate per curare questa malattia nei pazienti. La ricerca prosegue, ma ci vorrà ancora tempo prima di arrivare a terapie efficaci anche per le persone.

