Tumore al pancreas eliminato nei topi | parla Burioni e spiega come stanno le cose

Dopo aver annunciato di aver eliminato il tumore al pancreas nei topi, i ricercatori spagnoli spiegano che il risultato si basa su una combinazione di farmaci sperimentali. La notizia ha attirato l’attenzione dei media internazionali, ma gli esperti avvertono che bisogna ancora capire se questa scoperta potrà essere applicata agli esseri umani. La ricerca continua, mentre il team lavora per testare la sicurezza e l’efficacia di questa terapia.

"Risultato importante nei topi, ma non è ancora una cura per l'uomo": l'immunologo spiega perché lo studio va letto con prudenza Un team di ricercatori spagnoli ha annunciato di aver eliminato completamente il tumore al pancreas nei topi grazie a una combinazione sperimentale di farmaci, un risultato che negli ultimi giorni ha fatto il giro dei media internazionali. Le notizie, spesso accompagnate da titoli sensazionalistici, hanno fatto subito pensare a un possibile passo verso una cura.

Nei laboratori, i ricercatori sono riusciti a eliminare il tumore al pancreas nei topi, ma per gli esseri umani la strada è ancora lunga.

Gli scienziati hanno trovato una possibile strada contro il tumore al pancreas.

Alcuni scienziati spagnoli affermano di aver eliminato completamente il tumore al pancreas nei topi, ma serve cautelaIl risultato, mai ottenuto prima, grazie a un mix di terapie sperimentali su modelli murini. I dettagli su Pnas ... wired.it

Tumore al pancreas eliminato nei topi: la nuova cura di Barbacid e perché l’applicazione all’uomo è ancora lontanaLa scoperta del team di ricerca internazionale guidato dal professore spagnolo, e le riflessioni in merito del virologo e immunologo Roberto Burioni ... unionesarda.it

Eliminato il tumore al pancreas nei topi: un passo avanti storico, ma secondo Burioni è ancora troppo presto per una cura umana. Le dosi usate, la tossicità e la complessità dei meccanismi lo rendono oggi inapplicabile in clinica: https://fanpa.ge/DlwjG facebook

"Il nostro obiettivo finale è curare il tumore al pancreas nei pazienti. Il prima possibile. Per favore dona e aiutaci a cambiare la storia". Le parole del professor Mariano Barbacid, direttore dell'equipe di Oncologia sperimentale del Centro nazionale spagnolo per x.com