Buffon e l’attacco di panico in Juve-Reggina | Quella sera ho pensato di morire poi ho parato tutto

Nella stagione 2004, durante una partita tra Juventus e Reggina, il portiere ha vissuto un episodio di attacco di panico. In quella serata, ha pensato di morire e ha avuto difficoltà a mantenere la concentrazione. Nonostante la paura, è riuscito a parare tutti i tiri che gli sono stati indirizzati, affrontando un momento difficile che non aveva mai sperimentato prima.

C’è una sera d’inverno del 2004 in cui Gianluigi Buffon, nel pieno della sua carriera alla Juventus, scopre qualcosa che fino a quel momento non aveva nemmeno un nome nel suo vocabolario: il panico. Lo racconta in prima persona nella sua autobiografia Saved, ricostruendo una partita apparentemente normale — Juventus-Reggina, giocata nel febbraio 2004 — che per lui diventa uno spartiacque. La squadra è ancora in corsa su più fronti, ma l’atmosfera è pesante, quasi rassegnata. E lui, che fino a quel momento si era sempre percepito come invincibile, sente per la prima volta che qualcosa si incrina. Il racconto di quel momento di panico. «Durante il riscaldamento pregai e feci la mia solita routine pre-partita – racconta Buffon nel libro di cui oggi il Guardian anticipa un estratto – ma sentivo come se qualcosa non andasse nei miei muscoli.🔗 Leggi su Open.online

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