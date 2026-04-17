Iva Zanicchi e la pressione a 200 | Ho pensato di morire

Durante una recente ospitata in un programma televisivo, l'artista ha condiviso un episodio difficile legato a un momento di grande pressione, che l’ha portata a pensare di morire. Ha parlato apertamente di come si sia sentita in quel periodo e di come abbia affrontato quei sentimenti. La sua testimonianza ha suscitato attenzione tra gli spettatori, offrendo uno sguardo sincero sulla sua esperienza personale.

Ospite nel salotto televisivo de La Volta Buona, Iva Zanicchi ha catturato ancora una volta l’attenzione del pubblico con il suo modo unico di raccontarsi. In collegamento con Caterina Balivo, la cantante ha ripercorso con leggerezza episodi recenti legati al proprio benessere, tra piccoli spaventi e riflessioni quotidiane. Il tutto condito da battute, aneddoti e quel tono teatrale che da sempre la distingue, capace di trasformare anche le preoccupazioni più comuni in momenti di puro intrattenimento. Intervistata dalla cucina di casa sua, Iva ha raccontato un aneddoto a dir poco bizzarro: «Avevo la pressione a 200, ho pensato di morire e quindi mi sono fatta 300 grammi di spaghetti, almeno muoio sazia».🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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Iva Zanicchi e la pressione a 200: «Ho pensato di non farcela»

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